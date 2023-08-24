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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Пригожина

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета с Евгением Пригожиным
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Катастрофа самолета Пригожина
Место крушения самолета Евгения Пригожина
Место крушения самолета Евгения Пригожина (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области. Заявление президента прозвучало на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал он.

По данным Росавиации, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, члены группировки (в том числе командир ЧВК Дмитрий Уткин с позывным Вагнер) и три члена экипажа. Глава государства отметил, что эта информация следует из первичных данных.

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал Путин.

Самого Пригожина Путин назвал талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой, который «в жизни совершал серьезные ошибки».

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал в Тверской области вечером 23 августа. По данным МЧС, десять человек, включая трех членов экипажа, погибли.

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Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии крушения самолета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота, говорил источник РБК.

Тела погибших доставили на экспертизу в Тверь. «Фонтанка» писала, что тела пассажиров сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию. Будет проведена генетическая экспертиза.

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Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Тверская область авиакатастрофа
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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