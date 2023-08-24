Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Пригожина

Место крушения самолета Евгения Пригожина (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области. Заявление президента прозвучало на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал он.

По данным Росавиации, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, члены группировки (в том числе командир ЧВК Дмитрий Уткин с позывным Вагнер) и три члена экипажа. Глава государства отметил, что эта информация следует из первичных данных.

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал Путин.

Самого Пригожина Путин назвал талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой, который «в жизни совершал серьезные ошибки».

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал в Тверской области вечером 23 августа. По данным МЧС, десять человек, включая трех членов экипажа, погибли.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии крушения самолета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота, говорил источник РБК.

Тела погибших доставили на экспертизу в Тверь. «Фонтанка» писала, что тела пассажиров сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию. Будет проведена генетическая экспертиза.