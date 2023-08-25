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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Авиакомпания отвергла связь второго Embraer с Пригожиным

«Джетика»: самолет Embraer с номером RA-02748 не связан с ЧВК «Вагнер»
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Катастрофа самолета Пригожина
Второй самолет Embraer-135 — с номером RA-02748 — был в небе в момент катастрофы борта Пригожина в Тверской области, его связывали с бизнесменом. Авиакомпания заявила, что ни борт, ни пассажиры не связаны с ЧВК
Embraer ERJ-135
Embraer ERJ-135 (Фото: Markus Mainka / Global Look Press)

Самолет Embraer-135 с номером RA-02748 не имеет отношения к ЧВК «Вагнер», сообщает Business FM со ссылкой на компанию-эксплуатанта «Джетика».

«В СМИ сообщалось, что самолет RA-02748 совершал перелет вместе с RA-02795 и соответственно имеет отношение к ЧВК «Вагнер». Однако данная информация не соответствует действительности. Воздушное судно RA-02748 совершало перелет по своему собственному графику, и ни сам самолет, ни его пассажиры не имеют отношения к ЧВК «Вагнер», — уточнили в «Джетике».

В компании добавили, что борт был выпущен в 2014 году, в России он эксплуатируется с 2022-го. Плановое техобслуживание Embraer-135 прошел в прошлом месяце.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с номером RA-02748, который находился в небе в момент катастрофы самолета Евгения Пригожина, связывал с бизнесменом близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone. Данные сервиса FlightRadar свидетельствовали, что 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. В четверг, 24 августа, он прилетел из Внуково в Баку, а на 25 августа запланирован рейс обратно в Москву.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Пригожина, следовавший из Москвы в Петербург. Росавиация сообщила, что на борту помимо Пригожина были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще несколько сотрудников структур бизнесмена — всего семь пассажиров и три члена экипажа. По факту катастрофы СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Президент Владимир Путин принес соболезнования семьям жертв аварии, и назвал бизнесмена талантливым человеком сложной судьбы. Кремль призвал в деле об авиакатастрофе основываться на фактах и дождаться экспертиз и результатов расследования.

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Авиакомпания отвергла связь второго Embraer с Пригожиным
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Евгений Пригожин бизнес-джет авиакатастрофа Тверская область ЧВК Вагнер
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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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