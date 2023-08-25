branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 24 авг, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 24 авг, 17:33
Как российским компаниям выстроить работу с ретейлерами Казахстана Pro, 11:40
В Москве вручат Всемирную премию инноваций за вклад в достижение ЦУР ООН Новая экономика, 11:33
В новых регионах России начали отменять приговоры судов Украины Политика, 11:33
Водопровод в частном доме: как провести воду и сколько это стоит Недвижимость, 11:30
Где провести беззаботные выходные вдали от города 11:24
Потенциал роста более 200%: чем отчет Nvidia воодушевил рынок Pro, 11:22
Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ Политика, 11:20
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Жена Федуна предложила замену в случае ухода Абаскаля из «Спартака» Спорт, 11:20
Трамп рассказал о своих ощущениях в тюрьме Политика, 11:18
Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Шторм вышел под залог Крипто, 11:13
Губернатор рассказал о состоянии всех пострадавших в ДТП в Калуге Общество, 11:04
Siberian Wellness — о плоггинге, как о корпоративном движении РБК Компании, 11:00
Какие ошибки в договоре доведут франчайзера и франчайзи до суда Pro, 11:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В новых регионах России начали отменять приговоры судов Украины

Генпрокуратура России: в новых регионах отменяют приговоры украинских судов
Сюжет
Военная операция на Украине

Генпрокуратура России проводит работу по отмене политически мотивированных приговоров украинских судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до их взятия под контроль российской армией.

Прокуроры установили, что жителей новых российских регионов украинские власти признавали виновными за политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости и поддержку России.

«В городские и районные суды новых субъектов принесено 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Семь из них уже удовлетворены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовные производства были прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий особый порядок применения норм УК и УПК России в новых регионах.

В соответствии с законом, преступным и наказуемым не будет признаваться деяние, совершенное в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или новых регионов.

Читайте на РБК Pro
Рынок гибких офисов в Ереване изменился. Что он предлагает сегодня
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес

Закон также предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела, если деяние не является преступлением по УК России, но является таковым в соответствии с законодательством Украины.

Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября 2022 года. Сами договоры были заключены 30 сентября.

Теги
Генпрокуратура приговор суд Украина ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Материалы по теме
Кремль заявил о желании контролировать территории новых регионов
Политика
Чиновники и депутаты новых регионов получили право на стаж с 1994 года
Политика
Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах
Экономика