В новых регионах России начали отменять приговоры судов Украины

Генпрокуратура России проводит работу по отмене политически мотивированных приговоров украинских судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до их взятия под контроль российской армией.

Прокуроры установили, что жителей новых российских регионов украинские власти признавали виновными за политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости и поддержку России.

«В городские и районные суды новых субъектов принесено 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Семь из них уже удовлетворены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовные производства были прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий особый порядок применения норм УК и УПК России в новых регионах.

В соответствии с законом, преступным и наказуемым не будет признаваться деяние, совершенное в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или новых регионов.

Закон также предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела, если деяние не является преступлением по УК России, но является таковым в соответствии с законодательством Украины.

Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября 2022 года. Сами договоры были заключены 30 сентября.