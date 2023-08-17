Чиновники и депутаты новых регионов получили право на стаж с 1994 года

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Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу. Такие положения содержатся в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Указ касается граждан, которые работали на должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры, военных, работников органов самоуправления и иных должностей публичной власти новых регионов России.

Если эти люди получили российское гражданство с 11 мая 2014 года по 23 февраля 2022 года и постоянно проживали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также были гражданами Украины, но получили гражданство России с 24 февраля 2022 года, то им засчитывается стаж работы на должностях государственной или муниципальной службы с 1 января 1994 года.

При этом в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против России.

В январе 2023 года Путин поручил разработать поправки в единую систему льгот и гарантий для военнослужащих, чтобы распространить их на бойцов Народной милиции ДНР и ЛНР, которые принимали участие в боевых действиях в период с 2014 года.



Проработать этот вопрос глава государства пообещал на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации 25 ноября. Он указал, что существующие льготы распространяются на жителей новых регионов. «Можно распространить и задним числом — начиная с 2014 года. Поработаем над этим», — сказал тогда Путин.



В декабре 2022 года президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших службу в войсках национальной гвардии, которые служили в районах, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, или оказывали содействие органам ФСБ в охране государственной границы. В соответствии с документом, в случае их гибели или смерти в течение года со дня увольнения со службы из-за полученных в ходе выполнения задач ранений (увечий или заболеваний):