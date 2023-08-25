Шольц исключил запрет русской культуры

Русская культура — часть общей европейской истории, ее нельзя запрещать, сказал Шольц. Он пояснил, что поддержавшие курс Москвы артисты и без этого вряд ли получат приглашение выступить в Германии

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Нет смысла запрещать выступления артистов из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос украинки на встрече с жителями Мюнхена, пишет Handelsblatt.

Поддерживающий действия России на Украине не был приглашен в страну, при этом среди россиян есть много тех, кто не согласен с политикой властей, объяснил Шольц. Русская культура «является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено», добавил он.

В конце прошлого года возможность запрета российского искусства отвергла венгерский президент Каталин Новак. «Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство, не культуру», — написала Новак после просмотра балета Чайковского «Щелкунчик», прошедшего в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась в любви к русской опере: «Мусоргский феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее».

После начала Россией военной операции на Украине некоторые российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступления за границей и отказом от сотрудничества. В частности, Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Руководство оперы и власти Баварии пояснили, что Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской операции на Украине.

С критикой ситуации неоднократно выступал президент Владимир Путин. «Наша культура для них представляет опасность и искусство, поэтому пытаются ее запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Конкуренция растет», — считает он.