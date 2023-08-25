ВСУ сообщили о работе ПВО в Одессе

Около полуночи в Одессе сработали системы ПВО, местные жители слышали громкие звуки взрывов. Воздушную тревогу затем отменили. Два дня назад взрывы произошли в Измаиле

Женщина в подвальном бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, в ВВС Украины объяснили громкие звуки работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет «Суспільне».

О воздушной тревоге объявил глава Одесской военной администрации (ОВА) Олег Кипер в 23:20. Спустя 13 минут телеканал ТСН сообщил о звуках взрывов в Одессе. Глава местной администрации попросил одесситов и жителей региона оставаться в укрытиях до отбоя сирен, а в 23:38 написал, что тревога отменена.

Вечером 24 августа взрыв раздался в Кировограде, об этом в телеграм-канале сообщил глава местной администрации Андрей Райкович: «Друзья, без паники. О звуке взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают». Он пообещал предоставить подробности позднее. В этом регионе не включали воздушную тревогу, отметила «Страна.ua».

В предыдущий раз о взрывах одесские власти сообщали утром 23 августа. Тогда взрывы прогремели в Измаиле — это портовый город на берегу Дуная. По словам Кипера, было попадание по производственно-перегрузочным комплексам, там произошел пожар на площади 700 кв. м, его локализовали. Кипер также заявил о повреждении зернохранилища.



После прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля этого года российское Минобороны не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры, например в Рени (это, как и Измаил, порт на Дунае).

