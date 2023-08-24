В Днепре прозвучали взрывы

В Днепропетровской области работает ПВО. В нескольких регионах Украины звучит воздушная тревога

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают Суспільне и ТСН. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, там работает ПВО.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ говорится, что в регионе есть опасность ракетных ударов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что есть пострадавшие.

По данным мониторинговых сервисов, сигналы тревоги также звучат в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, и на подконтрольных Украине территориях Запорожской области и ДНР.

Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.

Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, попадают, в частности, Одесса и Николаев. В предыдущую ночь был атакован Измаил в Одесской области; глава военной администрации Олег Кипер сообщил о попадании по производственно-перегрузочным комплексам и повреждении зернохранилища.