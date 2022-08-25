В Москве женщину заподозрили в незаконном доступе к гостайне
В Москве женщину заподозрили в незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне. Об этом свидетельствуют данные на сайте судов общей юрисдикции столицы.
В Мещанский районный суд Москвы поступило дело об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении некой Тимофеевой С.В.
Она проходит по п. «а» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений группой лиц, составляющих государственную тайну путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.
Дело будет заслушано судьей Ириной Аккуратовой. В 2019 году она рассматривала дело «Седьмой студии». Она вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после финансовой экспертизы.
В 2021 году правительство утвердило новые правила градации сведений, которые составляют гостайну, по степеням секретности — в зависимости от тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности России при распространении засекреченной информации.
- К сведениям особой важности относится информация о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб интересам России в одной этих областей.
- При этом совершенно секретными эти сведения становятся в том случае, если их распространение может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики.
- К секретным следует относить сведения, распространение которых нанесет ущерб интересам предприятия, учреждения или организации, которая работает в перечисленных областях.
В августе 2020 года блогера и ведущего YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа, известного также как МШ или Андрей Няшный, арестовали по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).
На его канале были опубликованы ролики об экстремальных путешествиях, в том числе связанных с проникновениями на различные заброшенные и действующие объекты — метро, рудники, заводы, электростанции. Тем не менее его адвокат заверил, что предъявленное блогеру обвинение не связано с роликами на его YouTube-канале.
В прокуратуре отметили, что в период с 2018 по август 2020 года Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе.
Позднее в суде было установлено, что Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества и не имел допуск к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну.
В октябре 2021 года Мосгорсуд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну.