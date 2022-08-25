ГИТИС объяснил увольнение экс-декана «антигосударственной позицией»

В ГИТИСе сообщили, что контракт с доцентом Натальей Пивоваровой истек в июне. Вуз заявил, что не возобновил его из-за «антигосударственной позиции» преподавателя и перевода обучения в очный формат — Пивоварова сейчас за границей

Наталья Пивоварова (Фото: natalya.pivovarova.90 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Увольнение из ГИТИСа бывшего декана театроведческого факультета, доцента Натальи Пивоваровой связано с ее постами в соцсетях; кроме того, вуз переводит обучение в очный формат, а Пивоварова сейчас не в России, заявили РБК в пресс-службе ГИТИСа.

«Естественно, мы читаем социальные сети и обратили внимание на содержание постов Н. С. Пивоваровой, в том числе последний, где она находит оправдание убийцам Дарьи Дугиной», — заявили в вузе.

Журналистка Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина, одного из основных теоретиков евразийства. 20 августа машина, на которой Дугина ехала с фестиваля «Традиция», взорвалась во время движения по Можайскому шоссе в Подмосковье, девушка погибла в возрасте 29 лет. По утверждению ФСБ, ее убийство подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Киев отвергает причастность к произошедшему.

Комментируя смерть Дугиной Пивоварова написала в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что «гибель идеологов убийства не может вызывать сострадания». «О близких, безусловно, не говорю. Это норма. Гибель дочери каждого человека вызывает сочувствие: горе. Как объединить эти линии, что почувствовать, что сказать?» — написала она, отметив, что не желает никому смерти.

В ГИТИСе считают, что Пивоварова «занимает антигосударственную позицию и активно и последовательно транслирует ее».



Кроме того, заявили в вузе, руководство еще весной предупредило преподавателей, что обучение в ГИТИСе возвращается в очный формат. «Наталья Сергеевна Пивоварова находится за рубежом. Предыдущий ее контракт с ГИТИСом закончился 30 июня», — указали там. В пресс-службе заявили, что ГИТИС не стал заключать с Пивоваровой новый контракт, «учитывая все перечисленные обстоятельства».

Пивоварова преподавала в ГИТИСе с 1982 года. Накануне она сообщила, что ее уволили после 48 лет работы; ранее она не раз высказывалась в соцсетях против боевых действий на Украине. Доцент отмечала, что ей сперва предложили написать заявление на увольнение, а после отказа сообщили, что с ней не возобновили контракт. При этом, следовало из слов Пивоваровой, ранее вуз прислал ей расписание.

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Пивоварова — выпускница театроведческого факультета, она возглавляла его до 2016 года, когда решила присоединиться к протесту студентов против планов руководства объединить его с продюсерским факультетом. В марте 2017 года ученый совет решил, что факультеты окончательно объединят лишь после коллегиального согласования.