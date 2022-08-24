Экс-декан заявила об увольнении из ГИТИСа после антивоенных постов

По словам доцента Натальи Пивоваровой, ей предложили уволиться, а когда она отказалась, объявили, что не продляют контракт. Она работала в ГИТИСе с 1982 года

Наталья Пивоварова (Фото: atalya.pivovarova.90 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Экс-декан театроведческого факультета, доцент Наталья Пивоварова сообщила, что ее уволили из ГИТИСа. Об этом она написала в Facebook (ее головная организация Meta Platforms признана экстремистской и запрещена).

«Вот и закончилась моя одиссея в ГИТИСе. Она длилась 48 лет. <...> Я больше не работаю там вообще. Это и понятно. Сегодня мне предложили написать заявление на увольнение, я отказалась, затем объяснили, что просто не возобновили со мной контракт, хотя уже и расписание прислали», — написала она.

Ранее Пивоварова публиковала в соцсетях антивоенные посты.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГИТИСа.

На сайте вуза Пивоварова еще указана как доцент театроведческого факультета. В ее биографии говорится, что она является педагогом кафедры театроведения и театральной критики с 1982 года. «В настоящее время — доцент кафедры истории театра России, художественный руководитель курса на театроведческом факультете», — говорится на сайте вуза. Пивоварова является выпускницей этого факультета, также преподавала в Школе-студии МХАТ, РГГУ, Институте современного искусства.

Пивоварова ранее возглавляла театроведческий факультет, она покинула свой пост после того, как поддержала в декабре 2016 года протестующих из-за объединения факультетов студентов. Ректор Григорий Заславский тогда заявил, что Пивоварова призывала студентов своего факультета бастовать. «Декан, даже находящийся на больничном листе, не имеет права призывать студентов к такой форме неповиновения, особенно в зачетную сессию, потому что студенту это грозит отчислением», — пояснил он. Пост с призывом Пивоварова опубликовала в соцсети.

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Об объединении театроведческого и продюсерского факультетов Заславский объявил на заседании ученого совета 21 декабря 2016 года. «Объединение факультетов — это не слияние, не поглощение, не какая-то реформа. Люди как учились, так и будут учиться, просто некоторые программы мы скорректируем», — говорил он. Решение вызвало критику студентов, преподавателей, театроведов. Учащиеся и педагоги обратились с открытым письмом к занимавшему тогда пост министра культуры Владимиру Мединскому и главе Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину. Комиссия по театральному образованию СТД заявила, что инициатива требует проработки. В марте 2017 года прошло еще одно заседание ученого совета, на котором было решено, что факультеты окончательно объединят лишь после коллегиального согласования.