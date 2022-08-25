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Байден объявил о списании со студентов долгов за кредиты до $20 тыс.

Правительство США погасит студенческие ссуды на сумму от $10 тыс. до $20 тыс. в рамках инициативы президента. Всего в США около 45 млн человек должны совокупно $1,6 трлн по федеральным кредитам, взятым на обучение
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден объявил, что правительство США погасит студенческие ссуды на сумму до $20 тыс. миллионам бывших студентов колледжей, обремененных долгами, таким образом сдержав обещание, данное им в ходе предвыборной кампании 2020 года.

В частности, долг в размере $10 тыс. будет списан для тех, кто зарабатывает менее $125 тыс. в год, и $20 тыс. — для студентов из малообеспеченных семей, которые получили федеральные гранты Пелла (Pell Grant).

«Это [погашение студенческих ссуд] означает, что люди смогут начать выбираться из долговой ямы. Наконец подумать о покупке дома, создании семьи или открытии бизнеса. И кстати, когда это происходит, вся экономика становится лучше», — заявил Байден на выступлении в Белом доме.

По данным Белого дома, в Соединенных Штатах около 45 млн человек должны совокупно $1,6 трлн по федеральным кредитам, взятым на обучение в колледжах и университетах.

Также президент США анонсировал изменение в системе студенческих кредитов, которые должны стать «более управляемыми». Так, планируется ограничить ежемесячные платежи по кредитам на обучение на уровне 5% от дискреционного дохода заемщика, что также снизит средний годовой платеж по студенческому кредиту на более чем $1 тыс.

Министерство образования США пообещало со следующего года предоставить заемщикам, которые получили федеральные гранты Пелла, дополнительно $20 тыс. в качестве помощи по уже действующим кредитам. Кроме того, власти США до конца года продлят паузу по платежам студенческих федеральных кредитов, которая была введена в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

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Общая сумма средств, которые будут направлены на погашение ссуд, еще не определена. Советник Белого дома по внутренней политике Сьюзан Райс пояснила, что цена пакета будет зависеть от того, сколько человек подадут на него заявку. Она также уточнила, что те, кто получил студенческие кредиты после 30 июня 2022 года, не имеют права подать заявку на списание части долга.

По оценке NYT, стоимость пакета может составить $300 млрд.

В то же время представитель Республиканской партии и лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл раскритиковал план Байдена и назвал его незаконным. «Социализм решения по кредитам президента Байдена — это пощечина каждой семье, которая пожертвовала, чтобы накопить на колледж, каждому выпускнику, который заплатил свой долг, и каждому американцу, который выбрал определенный карьерный путь или вызвался служить в наших вооруженных силах, чтобы избежать долговой петли», — заявил он.

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс также раскритиковал инициативу Байдена, предупредив, что таким образом инфляция в США еще больше усилится. «Облегчение бремени задолженности потребляет ресурсы, которые можно было бы лучше использовать, помогая тем, у кого по какой-либо причине не было возможности поступить в колледж. Это также будет иметь тенденцию к инфляции из-за повышения платы за обучение», — написал он в Twitter.

Главный экономист Moody's Марк Занди встал на сторону Белого дома, заявив, что возобновление выплат по студенческим кредитам на миллиарды долларов в месяц «будет сдерживать рост и приведет к дезинфляции».

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В США с начала пандемии COVID-19 наблюдается рост инфляции, однако в последние месяцы она ускорилась до рекордных значений. Так, в марте индекс потребительских цен вырос на 8,5%, что стало самым высоким уровнем с 1981 года. В июне потребительские цены взлетели на 9,1%, обновив максимум почти за 41 год. После этого инфляция замедлилась.

Для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) повышала ключевую ставку. Последний раз это произошло в конце июля: тогда ставка была поднята на 75 базисных пунктов — до 2,25–2,5%.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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