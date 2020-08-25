Президента Чехии госпитализировали

Милош Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Президента отвезли в пражский госпиталь, где сейчас ему делают операцию. Его пресс-секретарь сообщил, что причиной падения стала невропатия нижних конечностей

Милош Земан (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека.

По его словам, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сообщил пресс-секретарь.

Как отметил Овчачек, жизни Земана ничего не угрожает. «Президент поддерживает контакты со своей семьей и коллегами», — добавил он.

Пресс-секретарь сообщил, что Земана направили в Центральный военный госпиталь в Праге. В настоящее время его оперируют.