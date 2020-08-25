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Политика ,  
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Президента Чехии госпитализировали

Милош Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Президента отвезли в пражский госпиталь, где сейчас ему делают операцию. Его пресс-секретарь сообщил, что причиной падения стала невропатия нижних конечностей
Милош Земан
Милош Земан (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека.

По его словам, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сообщил пресс-секретарь.

Как отметил Овчачек, жизни Земана ничего не угрожает. «Президент поддерживает контакты со своей семьей и коллегами», — добавил он.

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Пресс-секретарь сообщил, что Земана направили в Центральный военный госпиталь в Праге. В настоящее время его оперируют.

Как отмечает портал, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. «Программа президента будет приспособлена к его состоянию», — отметил он.

Novinky.cz сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.

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Милош Земан стал президентом Чехии в марте 2013 года. Спустя пять лет переизбрался на второй срок. В конце 1990-х — начале 2000-х занимал должность премьер-министра страны. После неудачного участия в президентских выборах 2003 года на семь лет ушел из политики. В марте 2010 года стал председателем собственной партии, однако в том же году ушел с поста из-за того, что партия не прошла в парламент.

Автор: Михаил Юшков
Теги: президент Чехии, Милош Земан, госпитализация
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