Президента Кипра прооперировали после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис получил перелом правого бедра в результате несчастного случая, сообщает Бюро печати и информации республики.

Инцидент произошел утром 29 июня. Анастасиадиса доставили в частную больницу в Лимассоле и прооперировали. Как сообщил лечащий врач Андреас Панайоту, президенту провели гемиартропластику правого сустава, операция прошла без осложнений. «В течение следующих 48 часов мы будем защищать президента от любой инфекции», — сказал он.

По словам министра здравоохранения Кипра Константина Иоанну, ожидается, что Анастасиадис вернется к своим обязанностям через три недели.

Никос Анастасиадис — лидер правоцентристской партии «Демократическое объединение». Он стал президентом Кипра в 2013 году, тогда за него проголосовали 57,48% избирателей. В 2018 году Анастасиадис был переизбран.