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Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавлять ее будет заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В задачи комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учетом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Арктика, Дмитрий Медведев
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