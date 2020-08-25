Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавлять ее будет заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В задачи комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учетом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз.

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