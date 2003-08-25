Израиль разделил Иерусалим "защитной стеной"

Израиль приступил к строительству так называемой "защитной стены" в районе восточного Иерусалима.

Как сообщает АР, сегодня несколько тяжелых бульдозеров начали расчистку территории в этой части города. Согласно планам строительства, через несколько недель новый участок стены должен соединиться с уже построенными частями в северном и южном районах города. После завершения работ длина стены в Иерусалиме составит 13,5 км. Она должна полностью отделить восточную (арабскую) часть города от ближайшего пригорода Абу Дис, также населенного палестинцами.

Несмотря на то что никаких акций протеста со стороны местного населения сегодня зарегистрировано не было, строители находятся под усиленной охраной военных.

Интересно, что за последнее время против строительства 595-километровой "защитной стены" начали выступать не только жители Палестины, но и израильтяне, которые протестуют против использования принадлежащей им территории под строительство.

Напомним, из-за продолжающихся терактов на днях власти Израиля отвергли предложение руководства Палестинской автономии о новом перемирии. Стоит отметить, что одним из главных условий возобновления мирных переговоров Израиль считает ликвидацию всех экстремистских группировок. А палестинские власти считают, что новое перемирие возможно, если Израиль выведет войска с оккупированных территорий и прекратит убивать лидеров боевиков. Кроме того, палестинская сторона выражала желание о вводе в регион миротворческого воинского контингета.