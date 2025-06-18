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Эксклюзивы РБК ,  
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В ООН рассказали, что Россия и США могут сделать после истечения ДСНВ

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Эксклюзивы РБК
Замгенсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК рассказала, что Россия и США могут сделать в случае, если им не удастся договориться о замене ДСНВ до его истечения в 2026 году
Изуми Накамицу
Изуми Накамицу (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После того как в феврале 2026 года истечет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Россия и США, если они не смогут договориться о новом соглашении, могли бы и дальше придерживаться обозначенных в ДСНВ лимитов. Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. При этом она выразила надежду на то, что Москва и Вашингтон начнут переговоры о соглашении, которое заменит ДСНВ после его истечения.

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Изуми Накамицу

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, два государства, Российская Федерация и Соединенные Штаты, все еще могут сохранить существующий лимит в соответствии с существующим ДСНВ. Для этого не нужны ратификации и какие-либо другие юридические процедуры — что необходимо, так это политическая воля двух государств. Думаю, есть разные способы решения этой проблемы, но чтобы прийти к этому, странам надо вступить в диалог», — подчеркнула она.

ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году, срок его действия — десять лет с возможностью продления еще на пять, дальнейшая пролонгация не предусмотрена.

Стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения:

  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.

В начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили договор без предварительных условий еще на пять лет. Предполагалось, что за это время они договорятся о новом документе, который заменит ДСНВ. Консультации по стратегической стабильности, на которых обсуждался этот вопрос, начались летом 2021 года и продолжались до января 2022-го. С началом полномасштабных боевых действий на Украине по инициативе США переговоры были заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ядерное оружие Россия США ООН ядерное разоружение разоружение
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