В ООН рассказали, что Россия и США могут сделать после истечения ДСНВ
После того как в феврале 2026 года истечет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Россия и США, если они не смогут договориться о новом соглашении, могли бы и дальше придерживаться обозначенных в ДСНВ лимитов. Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. При этом она выразила надежду на то, что Москва и Вашингтон начнут переговоры о соглашении, которое заменит ДСНВ после его истечения.
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«Если по какой-либо причине этого не произойдет, два государства, Российская Федерация и Соединенные Штаты, все еще могут сохранить существующий лимит в соответствии с существующим ДСНВ. Для этого не нужны ратификации и какие-либо другие юридические процедуры — что необходимо, так это политическая воля двух государств. Думаю, есть разные способы решения этой проблемы, но чтобы прийти к этому, странам надо вступить в диалог», — подчеркнула она.
ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году, срок его действия — десять лет с возможностью продления еще на пять, дальнейшая пролонгация не предусмотрена.
Стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения:
- 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
- 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
- 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили договор без предварительных условий еще на пять лет. Предполагалось, что за это время они договорятся о новом документе, который заменит ДСНВ. Консультации по стратегической стабильности, на которых обсуждался этот вопрос, начались летом 2021 года и продолжались до января 2022-го. С началом полномасштабных боевых действий на Украине по инициативе США переговоры были заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.
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