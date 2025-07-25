СК назвал Украину заказчиком взрыва в ЖК «Алые паруса»

Устроивших взрыв в ЖК «Алые паруса» координировала украинская сторона, считают в главке СК. Сейчас дело переквалифицировали на теракт, еще один фигурант до сих пор скрывается на Украине

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Взрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» переквалифицирован на теракт, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве Максим Денисов.

«В расследовании имеется значительный прогресс. По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет. В деле много лиц армянского происхождения», — сообщил он.

Взрыв прогремел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении. СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Источник РБК назвал основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть.

«Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен», — добавил Денисов.

По его словам, «украинская сторона серьезно вложилась в обеспечение исполнителей», один фигурант дела скрывается на Украине.

Он отметил, что погибший на месте — исполнитель — действовал осознанно, его мотив не известен точно, но у следователей есть несколько версий. Одна связана с тем, что у смертника осталась на Украине дочь. «Возможно, ему обещали деньги», — предположил Денисов. Еще одна версия связана со смертельным заболеванием — мужчина жаловался родственникам на проблемы со здоровьем. Хотя останки подрывника не подтвердили этот вариант, полностью его исключить нельзя, считают в СК.

Денисов также рассказал, что следователи установили «весь жизненный путь» устроившего взрыв в «Алых парусах». Он назвал его «криминальной» и «непорядочной» личностью. Мужчина крал у собственных родственников: матери и двоюродных братьев и сестер. Жил в Армении, России, на Украине. В 2024 году сделал паспорт в Армении и поехал в Москву.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы писало, что мужчина незаконно приобрел документы на проживание в России и было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Денисов уточнил, что подрывник, а также другие установленные фигуранты арендовали жилье в элитном ЖК, где стоимость аренды начинается от 150 тыс. руб. в месяц.