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Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку

Суд в Брянске приговорил двух экс-замгубернатора Кулешову и Егорову к девяти годам по делу о взятке. Их арестовали еще в 2023 году. По делу проходят еще двое — предпринимательница из Петербурга и посредница
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области / Telegram
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области / Telegram

Володарский районный суд Брянска приговорил бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову к девяти годам колонии по делу о коррупции, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Суд признал бывших чиновниц виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Срок также получили обвиняемая в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) предпринимательница из Санкт-Петербурга Валентина Автушенко и Евгения Матвеева, которую обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК).

В марте 2023 года Басманный суд заключил под стражу Кулешову и Егорову по делу о получении взятки 4,4 млн руб. Егорова была врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и занималась сферой образования, науки и культуры области. Кулешова заняла должность 28 апреля 2021 года и курировала деятельность в сфере информационной и внутренней политики.

Суд установил, что Кулешова и Егорова получили взятку за содействие в поставке компьютерной техники и оборудования между учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки Брянской области, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко.

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Речь идет о соглашениях в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Развитие образования и науки Брянской области».

Кроме того, Кулешова получила от Автушенко взятку за покровительство в поставке устройств для обеззараживания воздуха от ООО «Промстройинжиниринг».

Кулешова получила девять лет в колонии общего режима и штраф 10 млн руб., Егорова — такой же срок и штраф 8,1 млн руб. Автушенко назначили восемь лет лишения свободы и штраф 4,4 млн руб. Меньше всего срок у Матвеевой — ей назначили семь лет лишения свободы и штраф 4,4 млн руб. При этом реальное отбывание ее срока отсрочено из-за наличия маленького ребенка.

Кроме того, суд конфисковал в собственность государства средства, соответствующие размерам полученных взяток у Кулешовой и Егоровой — 8 млн руб. Еще 2,9 млн руб. инстанция конфисковала у Кулешовой и около 90 тыс. руб. — у ее матери.

Все, кроме Егоровой, признали свою вину.

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Брянская область приговор взятки
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