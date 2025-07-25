Матвиенко сделала «серьезное замечание» по закону о поиске экстремизма

Матвиенко сделала Минцифры «серьезное замечание» по поводу закона о введении штрафов за поиск экстремизма. Такие законы следует разъяснять гражданам и обществу, подчеркнула председатель СФ. При этом принятие она поддержала

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала «серьезное замечание» Минцифры по поводу закона о введении штрафов до 5 тыс. руб. за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.

«Можно сделать замечание серьезное Минцифры, что такого рода законы, которые затрагивают, привлекают общественное внимание, требуют серьезного информационного объяснения гражданам, обществу», — сказала она.

Без должного информационного сопровождения и разъяснений законодателям придется «вдогонку оправдываться», добавила председатель СФ и призвала продолжить разъяснительную работу после принятия закона.

Первая версия законопроекта, к которому позже были поданы поправки, была внесена в Госдуму в июне и касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Ко второму чтению поступили поправки, которые вводят штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Граждан могут обязать заплатить до 80 тыс. руб., юридические лица — до 500 тыс. руб. Автором поправок выступило правительство.

Совет Федерации принял закон 25 июля, при этом Матвиенко предложение поддержала. В ходе обсуждения закона в Совфеде глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что доказывание умысла в поиске экстремистских материалов будет проводиться по уже возбужденным уголовным делам.

Матвиенко признала, что есть проблема «прицепов», когда к законопроектам, принятым в первом чтении, подаются поправки, не связанные с их изначальной концепцией. При этом председатель СФ отметила, что такая практика стала редкой.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Тот заверил президента и присутствовавших на заседании членов правительства, что рядовым пользователям волноваться не о чем.