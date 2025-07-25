Клишас заявил об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах военных

Клишас обратил внимание на формулировки закона о праве гражданских жен участников военной операции на льготы. Он счел их «экстравагантным» способом Госдумы выйти из ситуации и заявил, что поручение президента не выполнено

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Одобренный Советом Федерации закон с поправками, касающимися гарантий для гражданских жен участников спецоперации, не устанавливает никаких гарантий, заявил в ходе заседания глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

«Закон говорит, [что] они могут быть установлены в соответствии с частями четвертой и пятой закона. А в четвертой и пятой частях говорится: меры социальной поддержки на федеральном уровне могут устанавливаться, а на уровне регионов регионы вправе устанавливать», — пояснил он.

Клишас напомнил, что президент дал поручение установить меры поддержки для гражданских жен участников спецоперации. «И вот Государственная дума решила таким способом экстравагантным выйти из этой истории, не установив никаких мер социальной поддержки», — отметил он.

Клишас добавил, что многие регионы поддерживают такие семьи, но этим законом, по его мнению, ограничена такая возможность, так как согласно новым нормам поддержать семью можно, если мужчина и женщина совместно проживали в течение трех лет и имеют общего ребенка: «А если год и общий ребенок? А если два года и два ребенка? Что тогда в этой ситуации делать? Теперь фактически закон запрещает устанавливать даже на уровне регионов меры социальной поддержки такой семьи».

Клишас пришел к выводу, что поручение президента в этой части не выполнено.

Вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев назвал закон продвижением вперед, но признал, что «точно на все вопросы мы не дали ответа». Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко также сказала, что этот закон сейчас надо принять, но осенью необходимо будет продолжить работу и внести законодательные предложения по гарантиям для гражданских жен.

В итоге во время голосования за закон проголосовали 164 человека, воздержались три человека, голосовавших против не было.

Законопроект «о фактических брачных отношениях» участников спецоперации в Госдуму в январе 2024 года внесли Клишас, бывший на тот момент первым вице-спикером Госдумы Андрей Турчак, а также глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников. Он давал возможность гражданским женам установить через суд «факт состояния в брачных отношениях» с погибшим или пропавшим участником спецоперации. При этом необходимо было доказать факт проживания вместе в течение трех лет либо в течение одного года при наличии совместного ребенка. «Установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком, о чем вносятся сведения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», — говорилось в тексте законопроекта.

Документ лежал без движения до лета 2025 года, и в итоге рассмотрение в первом чтении было назначено на 15 июля, однако его неожиданно убрали из утвержденной повестки.

После этого поправки, касающиеся гражданских жен, появились в варианте ко второму чтению законопроекта о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили ранения, препятствующие продолжению военной службы (его внесли 17 марта). Авторами поправок стала группа депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры и лидеры думских фракций.

Согласно поправкам, женщины могут претендовать на выплаты при условии ведения с мужчиной совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка. Эти отношения не будут приравнены к браку. Также женщины не смогут наследовать за погибшими или пропавшими в зоне спецоперации гражданскими мужьями. Один из авторов поправок депутат Сергей Гаврилов пояснял, что новые нормы были разработаны для защиты традиционных семейных ценностей. Он также отмечал, что приравнивание гражданского брака к фактическому вызывало серьезные опасения из-за возможных злоупотреблений и юридических неопределенностей.