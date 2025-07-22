Дума одобрила право гражданских жен участников военной операции на льготы

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума приняла поправки о праве гражданских жен участников военной операции на льготы, передает корреспондент РБК.

Женщины могут претендовать на выплаты при условии ведения с мужчиной совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.

За решение проголосовали 406 депутатов, один воздержался.

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