В Думе определили, кого считать гражданскими женами погибших военных

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Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в закон «Об обороне», по которым гражданские жены погибших участников военной операции на Украине смогут претендовать на социальные льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.

Решение комитета опубликовано на сайте нижней палаты парламента, поправки будут вынесены на голосование при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.

Согласно поправкам, установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства будет производиться судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит или состояло в зарегистрированном браке на момент гибели участника спецоперации. Также законопроект не допускает установления этого факта между близкими родственниками.

Право на получение льгот будет возникать только после вступления в силу судебного решения. Сами льготы могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства России. Дополнительные меры социальной поддержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.

Законопроект в Госдуму 17 марта внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым, в первом чтении документ приняли 20 мая. Авторами поправок выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Владимир Путин в январе 2024 года поручил правительству подготовить меры поддержки женщинам, которые жили в гражданском браке с погибшими участниками военной операции или имеют общих детей.

Под мерами поддержки подразумевались материальное обеспечение, оказание медицинской помощи, предоставление возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.