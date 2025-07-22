Украинских военных осудили за вторжение в Курскую область
Троих украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, приговорили к 15 и 14 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Приговоры вынесли в отношении Владимира Дьяченко, Павла Каракулина и Владимира Лыня.
Оператора радиоэлектронной борьбы украинской войсковой части А-3283 Дьяченко признали виновным по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — совершение террористического акта. По версии следствия, в конце октября он вторгся на территорию Курской области, его подразделение заняло позиции рядом с селом Ольговка.
«Помимо участия в незаконном вооруженном блокировании населенного пункта Дьяченко активно препятствовал эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий», — говорится в сообщении.
В ноябре Дьяченко взяли в плен российские военные. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Военнослужащих стрелковой роты части А-3283 Каракулина и Лыня также признали виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса. Оба участвовали в блокировании села Ольговка, считает следствие.
«Они участвовали в незаконном вооруженном удержании названного населенного пункта, своими действиями всячески препятствовали эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий», — сообщили в СК.
В декабре обоих взяли в плен. Каракулина приговорили к 15 годам лишения свободы, Лыня — к 14.
Ранее СК сообщил о приговорах в отношении старшего солдата украинской войсковой части А-3052 Назара Воличенко и солдата батальона оперативного назначения А-4098 Александра Михаревича. За стрельбу по жителям села Плехово Курской области Воличенко осудили на 15 лет, Михаревича — на 16.
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