Литовцу дали 23 года за ограбленный курский магазин и поставки машин ВСУ

Валдас Барткевичюс (Фото: val.bee.5458 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Москве заочно приговорил 48-летнего гражданина Литвы к 23 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

«Валдас Барткевичюс заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Его признали виновным по семи статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 205.2 — публичное оправдание терроризма;

ч. 1 ст. 359 — иное материальное обеспечение наемника;

ч. 1.1 ст. 205.1 — финансирование терроризма;

ч. 3 ст. 322 — незаконное пересечение государственной границы России;

п. «а» ч. 3 ст. 356.1 — мародерство;

ч. 4 ст. 354.1 — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц по предварительному сговору;

пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 — повреждение группой лиц по предварительному сговору воинских захоронений, мемориальных сооружений на территории России, посвященных погибшим в период Великой Отечественной войны.

Приговор в законную силу не вступил. По данным прокуратуры, Барткевичюс находится в международном розыске, ему также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как объяснила пресс-служба, с февраля 2023 года по август 2024-го литовец из политической и идеологической ненависти к России вместе с сообщниками поставлял автомобили наемникам, которые воюют против России. Всего за этот период, как уточнила прокуратура, он передал пять машин.

В ноябре 2024 года Барткевичюс с сообщниками незаконно проник на территорию Суджанского района Курской области, где украл продукты в одном из магазинов. В том же месяце он осквернил братскую могилу воинов Советской Армии в селе Казачья Локня и выложил соответствующую публикацию в своих социальных сетях.

В тот же день литовец частично отломал пятиконечную звезду от памятной стелы воинского захоронения, посвященного воинам Советской Армии, погибшим в период Великой Отечественной войны.