Командир штурмового отряда потребовал после снятия судимости вернуть BMW

Отставной майор получил 15 лет по двум уголовным делам, имущество изъяли. Он снял судимости контрактом с Минобороны, а теперь добивается возвращения внедорожников Nissan и люксового BMW для использования в зоне военной операции

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Генпрокуратуру обратился командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в военной операции России на Украине, Батыр Бекмурадов. С него сняли судимость после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», но не вернули изъятые деньги и три автомобиля, пишет «Коммерсантъ».

Имущество 54-летнего Бекмурадова изъяли при обыске летом 2016 года. Речь идет о $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб., двух внедорожниках Nissan Patrol черного и красного цветов, а также черном BMW 730 представительского класса. Деньги поместили на спецсчет, а машины — на спецстоянку Главного управления МВД по Москве и зачислили на «ответственное хранение».

Суд ответил, что по поводу возвращения имущества надлежит обращаться к следователю. Представители военного пытались «добиться внятного ответа, когда наконец вернут и деньги, и где вообще находятся автомобили», которые тот хотел бы использовать в зоне военной операции, но пришлось обращаться в Генпрокуратуру, объяснил адвокат военного Ярослав Пакулин. С его слов, обращение направили в прокуратуру Москвы, а оттуда оно было перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве, на действия или бездействие чьих сотрудников и жаловался Бекмурадов.

«Мы планируем обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган все-таки провел самостоятельную проверку и принял меры для устранения нарушений. Разбор жалобы нельзя поручать тем, чьи действия обжалуются», — подчеркнул Пакулин.

Бекмурадов был дважды судим, но сейчас судимости сняты, напомнил адвокат. Военнослужащий полностью выполнил первый полугодовой контракт, заключенный во время отбытия наказания в Липецкой колонии строгого режима. Тогда он занимался боевой подготовкой бойцов штурмового отряда, который впоследствие под его командованием принял участие в боях на херсонском направлении. Бекмурадов отличился в бою и получил медаль «За отвагу», что также считается основанием для погашения судимости.

За участие в предыдущих вооруженных конфликтах его наградили орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а на последнем процессе сторона обвинения требовала лишить наград, но суд с доводами прокуратуры не согласился, постановив, что преступления не имеют отношения к боевым заслугам.

Бекмурадов — отставной майор ВДВ. В 2018 году его приговорили к 9 годам заключения по статье о вымогательстве в составе группы. Принадлежащий ему ЧОП принял участие в перестрелке в Москве в 2015 году, погибли двое, она привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета.

Но вместо колонии его оставили в СИЗО. Следователи ФСБ завели против Бекмурадова еще одно дело — об организации похищения бизнесмена, американского гражданина, Бориса Минахи. По версии ведомства, Бекмурадов участвовал в этом вместе с бизнесменом Давидом Мирзоевым. Их признали виновными в похищении человека и самоуправстве, девятилетний срок увеличился на шесть лет.