Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия»

Президент подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» в начале июля. Он должен заменить одноименную выставку на ВДНХ. В очередном распоряжении Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства комплекса

Фото: пресс-служба выставки «Россия»

Президент Владимир Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства в Москве выставочного национального центра «Россия», соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений «Россия» подготовить план мероприятий по строительству в г. Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Доклад — до 1 октября 2024 года», — говорится в тексте поручения.

Ответственными за исполнение поручения назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

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Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия», который должен заменить одноименную выставку на ВДНХ, в начале июля. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета.

В распоряжении также говорится, что правительство Москвы должно в течение трех месяцев передать в безвозмездное пользование организации выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Также дирекции было дано три месяца на то, чтобы найти организацию, которая будет проектировать и строить центр.