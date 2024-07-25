Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия»
Президент Владимир Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства в Москве выставочного национального центра «Россия», соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
«Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений «Россия» подготовить план мероприятий по строительству в г. Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Доклад — до 1 октября 2024 года», — говорится в тексте поручения.
Ответственными за исполнение поручения назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия», который должен заменить одноименную выставку на ВДНХ, в начале июля. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета.
В распоряжении также говорится, что правительство Москвы должно в течение трех месяцев передать в безвозмездное пользование организации выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Также дирекции было дано три месяца на то, чтобы найти организацию, которая будет проектировать и строить центр.
Выставка «Россия», которая работала на ВДНХ с начала ноября 2023 года, закрылась 8 июля. На церемонии закрытия Владимир Путин заявил, что за время работы выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран. Он отметил, что филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением выставки, будут создаваться в регионах.
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