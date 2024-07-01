Путин распорядился создать Национальный центр «Россия»

Центр «Россия» заменит выставку ВДНХ, целью его создания является сохранение наследия этой выставки. Центр создадут в Москве, а регионы должны будут открыть филиалы

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия», оно опубликовано на портале правовой информации.

Управлять центром будет дирекция выставки достижений «Россия», которая проходит на ВДНХ до 8 июля. Правительство Москвы должно в течение трех месяцев передать в безвозмездное пользование организации выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Дирекции дается три месяца на то, чтобы найти организацию, которая будет проектировать и строить центр.

Власти субъектов России должны подготовить план создания филиалов центра «Россия».

Появление национального центра вместо выставки «Россия» на ВДНХ ранее анонсировала гендиректор выставки Наталья Виртуозова, которая отмечала, что в центре будет собрано «самое лучшее, что создала» выставка.

Выставка «Россия», которая работала на ВДНХ с начала ноября 2023 года, закроется 8 июля. Ее посетили более 17 млн человек.