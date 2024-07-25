Эксперты нашли военное применение секретной разработки Китая

Китайская космическая разработка похожа на американский многоразовый аппарат и может быть как средством против спутников, так и устройством для их заправки, считают эксперты

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Беспилотный космический аппарат многоразового использования, который испытывает Китай, можно использовать для военных целей. Такое предположение высказали опрошенные Reuters эксперты.

«Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя», — сказал Марко Лангбрук, преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете. Он и три других эксперта пояснили, что разные страны мира создают сложные сети спутников, и многоразовый космический аппарат, который способен создать помехи для них, приобретает огромную важность.

Лэнгбрук признал, что аппарат имеет и невоенное применение, — например, дозаправка спутников.

Испытания прошли, в частности, в июне. Аппарат отделился от ракеты-носителя, затем отдалился от нее несколько километров, и, маневрируя, приземлился на секретном военном аэродроме.

США впервые запустили свой беспилотный космический аппарат в 2010 году, им был Boeing X-37B. Китайский аппарат технологически схож с американским, но вряд ли имеет военное назначение, пояснила агентству Виктория Сэмсон, главный директор по космической безопасности и стабильности аналитического центра Фонда безопасного мира.

Китайские власти не раскрывали, какие технологии тестировали на космическом аппарате, и не публиковали его снимки.

По оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», и будет применять полученные возможности при любом конфликте вокруг Тайваня, сообщала The Washington Post. В отношении российской космической программы разведка США заключила, что она, «скорее всего, сократится в течение следующего десятилетия» из-за санкций, конкуренции со SpaceX и глобальной конкуренции.