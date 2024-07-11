 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Студенту из Биробиджана дали 5 лет колонии за государственную измену

Сюжет
Военная операция на Украине
Студента в Биробиджане обвинили в передаче СБУ информации о российских военнослужащих. Он пошел на сотрудничество со следствием. Ему дали 5 лет колонии строгого режима

В Биробиджане студент получил пять лет колонии строгого режима за передачу СБУ информации о российских военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Еврейской автономной области.

«Молодой человек, используя сеть интернет, выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — передает агентство.

Суд приговорил студента к пяти годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Его осудили по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). По ней может грозить пожизненное заключение.

При вынесении приговора суд учел имеющиеся смягчающие обстоятельства и применил положение, позволяющее назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Приговор вступил в законную силу.

Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене
Общество
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей

В конце июня 2024 года жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Что именно совершил житель Крыма, в суде не уточнили.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
госизмена Россия Биробиджан студент ФСБ
Материалы по теме
Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене
Общество
Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене
Политика
В Хабаровске против местной жительницы завели дело о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана Финансы, 08:00
Российские айтишники уходят от плохих менеджеров и рутины — исследование Pro, 07:44
Студенту из Биробиджана дали 5 лет колонии за государственную измену Политика, 07:34
Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР Спорт, 07:30
«До $120 за баррель». Почему США медлит с санкциями против теневого флота Pro, 07:21
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 07:20
Эксперты оценили планы Прибалтики выйти из единой энергосистемы с Россией Бизнес, 07:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Проклятие сигм. Как модные менеджмент-практики погубили известные фирмы Pro, 07:00
Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии в $7,3 млрд Бизнес, 06:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:51
Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах Политика, 06:27
Французы сочли свою страну «неуправляемой» после парламентских выборов Политика, 06:18
Посол России назвал угрозой план разместить американские ракеты в ФРГ Политика, 06:07
МИД ответил на планы Украины позвать Россию на второй саммит мира Политика, 05:36