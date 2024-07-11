Студенту из Биробиджана дали 5 лет колонии за государственную измену

Студента в Биробиджане обвинили в передаче СБУ информации о российских военнослужащих. Он пошел на сотрудничество со следствием. Ему дали 5 лет колонии строгого режима

В Биробиджане студент получил пять лет колонии строгого режима за передачу СБУ информации о российских военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Еврейской автономной области.

«Молодой человек, используя сеть интернет, выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — передает агентство.

Суд приговорил студента к пяти годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Его осудили по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). По ней может грозить пожизненное заключение.

При вынесении приговора суд учел имеющиеся смягчающие обстоятельства и применил положение, позволяющее назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Приговор вступил в законную силу.

В конце июня 2024 года жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Что именно совершил житель Крыма, в суде не уточнили.