Российский дипломат обвинил ОБСЕ в обсуждении ЛГБТ, хотя есть риск войны
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестала заниматься теми вопросами, которые были заявлены как ее сфера деятельности при создании, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
«Задумывалась ведь действительно как организация по контролю над вооружениями, мерам доверия, безопасности. Во что это выродилось на протяжении вот этих лет. <...> Господи, гендерные проблемы: кому какой бронежилет с сиськами делать, ЛГБТ (это движение признано в России экстремистским и запрещено.— РБК) 150+ [раз] в официальной повестке дня! Как к вам обращаться-то вообще? Дамы, которые хотят быть мужчинами, мужчины, которые хотят быть дамами, или любители животных», — заявил он на последнем перед летним перерывом заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (цитата по «Коммерсанту»).
Гаврилов отметил, что прекращение обсуждения вопросов контроля над вооружениями и других тем по безопасности происходит на фоне обострения обстановки, когда есть риск, что «будет война» между Россией и НАТО, которую Москва хотела бы предотвратить. «А вы занимаетесь всяким дерьмом здесь», — заявил он и добавил, что у Запада «кишка тонка победить Россию».
В заключение своей речи Гаврилов сказал западным коллегам: «Я не зря провел это время здесь, я вам говорил что хотел и говорю что хочу. Прощайте, век вас не видеть никого».
ОБСЕ появилась на основе впервые созванного в 1973-м в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). До 1990-го не имела четкой структуры и органов управления Название ОБСЕ появилось в 1995 году.
Цели организации — профилактика, предотвращение и разрешение межгосударственных и внутренних, в том числе межэтнических, конфликтов и эскалаций в Европейском регионе, а также ликвидация их последствий.
В организацию 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья получили статус «партнеров по сотрудничеству», с ними организация проводит ежегодные конференции и сотрудничает по широкому кругу тем.
В начале июля этого года Россия приняла решение России приостановить работу в Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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