Лавров заявил о «кровной заинтересованности» России в мире на Кавказе

Глава российского МИДа провел встречу с коллегами из Армении и Азербайджана после обмена резкими заявлениями. В Ереване отмечают: переговоры осложняет ситуация с Лачинским коридором, который заблокирован с декабря прошлого года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Москве 25 июля состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России — Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. В центре переговоров были подготовка мирного договора между Баку и Ереваном, вопросы разблокирования в регионе транспортных коммуникаций, делимитация границы.

«Россия заинтересована, кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, и мы будем продолжать <...> наши усилия, направленные на стабилизацию обстановки и на армяно-азербайджанской границе, и на решение гуманитарных проблем», — сказал в начале трехсторонней встречи Сергей Лавров.

По оценке министра Байрамова, «динамика переговорного процесса достаточно высока», но «результаты несколько уступают динамике». «При всем при этом, наверное, было бы неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет», — сказал он. Глава МИД Армении отметил, что «в некоторых вопросах есть результаты», но остаются и проблемы. «К сожалению, ситуация на земле — в частности, незаконное закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и блокада Нагорного Карабаха — усложняет процесс переговоров», — отметил министр.

По итогам переговоров МИД опубликовал комментарий Сергея Лаврова для СМИ. Наиболее чувствительный вопрос, по словам министра, — гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Он обозначил, на какие уступки готовы пойти Ереван и Баку: так, Армения понимает, что ей надо убедить армян Нагорного Карабаха в том, чтобы встретиться с представителями Азербайджана и договориться о правах в соответствии с международными соглашениями; Азербайджан, в свою очередь, готов предоставить такие гарантии всем армянам, проживающим на его территории (на то же готов пойти и Ереван в отношении граждан Азербайджана).

«Вопросы непростые. Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу на этих и других направлениях. Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — отметил Лавров.

От встречи в Москве премьер Армении Никол Пашинян ожидал подвижек именно по Лачинскому коридору. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. С декабря 2022 года она находится под контролем азербайджанской стороны; в апреле 2023-го Баку установил там контрольно-пропускной пункт (КПП). Армения обвиняет Азербайджан в блокаде Нагорного Карабаха, Азербайджан эти обвинения категорически отвергает.

Россия по вопросу Лачинского коридора до недавнего времени выступала сдержанно — не называла действия Баку блокадой и воздерживалась от прямых призывов к Азербайджану его разблокировать. Однако в июне Москва прямо сказала: «перекрытие азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор» нарушает трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которым завершилась вторая карабахская война. В МИДе призвали Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору».

15 июля, в день, когда в Брюсселе проходила встреча лидеров Азербайджана, Армении и Евросоюза, на Смоленской площади повторили свой призыв. «Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию», — заявили в ведомстве. «Настоятельно призываем азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора», — говорится в заявлении.

У Баку это заявление вызвало «недоумение и сожаление»; по оценке Азербайджана, оно не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между странами и тому, что Владимир Путин поддерживает территориальную целостность и суверенитет республики.

В комментарии Лаврова Лачинский коридор не упоминается — речь идет об общей гуманитарной ситуации в регионе. Так, по словам министра, он изложил российскую оценку того, что надо делать — «крайне желательно оперативно, без задержки», — чтобы обеспечить «население Карабаха продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, обеспечить бесперебойное электро- и газоснабжение». «Это в интересах простых людей, армян, жителей региона», — подчеркнул министр.

Несмотря на названные министрами проблемы, Пашинян и Алиев заявляют о возможности заключения мирного договора в скором будущем. Как заявил 25 июля премьер-министр Пашинян, условие для этого — прямой диалог между Баку и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, который Азербайджан категорически отвергает. «Я не говорю, что так и будет... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается как возможность», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

Возможность подписания договора «в ближайшем будущем» допустил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Такой прогноз он обосновал тем, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. «Если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года», — сказал он 24 июля.

Цель армяно-азербайджанских переговоров — подписать документ, который обе стороны называют соглашением «О мире и установлении межгосударственных отношений». Урегулирование подразумевает решение карабахской проблемы и нормализацию отношений Баку и Еревана. Контакты проходят на трех площадках: американской, европейской и российской. 25 мая президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян встречались в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. 1 июня прошла встреча Алиева и Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. 27 июня — встреча Байрамова и Мирзояна при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне. 15 июля — встреча Алиева и Пашиняна при участии Мишеля в Брюсселе.

По оценке армянского премьера, принципиальной разницы, где проходит урегулирование, для сторон нет. «В Москве, Брюсселе, Вашингтоне переговорщики не меняются: ведут переговоры Армения и Азербайджан», — сказал Никол Пашинян (цитата по «Новости — Армения»).

Вместе с тем в экспертном сообществе считают это важным. «С одной стороны, повестка и там и там (на всех площадках. — РБК) почти одинакова; общие черты: мирный договор, вопрос прав и гарантий безопасности армянам Карабаха, делимитация и демаркация границы, разблокирование транспортных коммуникаций, — считает ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. — Но вопрос в том, кто выступает ключевым модератором — гарантом, бенефициаром — соглашения; потому что именно этот игрок будет в дальнейшем определять правила игры».

В заявлении Сергея Лаврова Россия обозначена как «ключевой посредник в мирном процессе». При этом министр подчеркнул: в Москве понимают интерес Еревана и Баку к тому, чтобы использовать и других посредников. «Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений», — резюмировал российский министр, добавив, что в 2023 году Москва планирует провести еще один трехсторонний саммит.