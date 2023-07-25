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Военная операция на Украине ,  
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На подступах к Киеву сработали силы ПВО

Власти сообщили о работе ПВО на подступах к Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве и области, а также в ряде других регионов была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщают о взрывах под Киевом

В Киевской области сработали силы ПВО, заявил глава военной администрации генерал-полковник Сергей Попко.

«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении военной администрации.

«РБК Украина» сообщает о взрывах в регионе.

По данным ZN.UA, средства ПВО задействованы также в Черниговской области. Ранее издание писало о работе ПВО в Кировоградской и Черкасской областях.

В Киеве и области, а также в ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако в июле замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

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