На подступах к Киеву сработали силы ПВО
В Киевской области сработали силы ПВО, заявил глава военной администрации генерал-полковник Сергей Попко.
«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении военной администрации.
«РБК Украина» сообщает о взрывах в регионе.
По данным ZN.UA, средства ПВО задействованы также в Черниговской области. Ранее издание писало о работе ПВО в Кировоградской и Черкасской областях.
В Киеве и области, а также в ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако в июле замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.