Минобороны обвинило ВСУ в грабеже домов в Славянске в российской форме

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские военные, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, подготовили провокацию против российских военнослужащих в Славянске в Донбассе, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие ВСУ «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям». Происходящее фотографировали и снимали на видео «специалисты информационно-психологических операций ВСУ».

Минобороны утверждает, что это было сделано с целью дискредитации российских вооруженных сил. «Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Славянск — районный центр в северной части Донецкой области Украины. Расположен в 100 км к северу от Донецка и 160 км к юго-востоку от Харькова. Город сейчас находится под контролем Украины. В начале июня в Донецкой народной республике сообщили о начале боев за Славянск.

Месяцем ранее российская сторона заявила, что Вооруженные силы Украины оборудовали в Славянске и соседнем Краматорске единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км, а также удерживают в городах 90 тыс. человек и не дают им выехать в Россию или на подконтрольные Украине территории.