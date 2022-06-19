Греция и Кипр спустя 21 год возобновили морское пассажирское сообщение

Фото: Petros Karadjias / AP

Греция и Кипр после перерыва в 21 год возобновили морское пассажирское сообщение — пассажирский паром Daleela компании Scandro Holding в 12:00 (время совпадает с московским) отправился из порта Лимасола в Пирей. Об этом сообщает издание The National Herald.

Судоходство между Грецией и Кипром было приостановлено, поскольку полет до острова обходился дешевле. Однако благодаря субсидиям ЕС паромное сообщение вновь восстановили.

Паром прибудет в Пирей к 19:00 вечера 20 июня. В честь его прибытия муниципалитет города организует праздничные мероприятия.

В общей сложности путь из Лимасола в Пирей занимает 30 часов. Паром будет использоваться до 16 сентября.

Билеты на паром в обе стороны стоят $80 на одного взрослого. За одну машину туристы должны будут заплатить $214.