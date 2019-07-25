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Евро/Доллар $1,13 (+1,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Anthem $371 (+26,21%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
В ЕС считают нынешнее соглашение наилучшим. Риторику нового премьера в Брюсселе сочли попыткой расколоть Евросоюз
Жан-Клод Юнкер (Фото: Geert Vanden Wijngaert / Bloomberg)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.

В телефонном разговоре с британским премьером Юнкер назвал нынешний вариант договора «лучшим и единственно возможным». При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.

Ранее британский премьер, который является ярым сторонником Brexit, критиковал соглашение, которое Тереза Мэй заключила с Евросоюзом, но которое не поддержал британский парламент.

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В свою очередь Мишель Барнье, который в ЕС отвечал за переговоры с Лондоном, заявил, что жесткая риторика Джонсона в отношении Брюсселя объяснялась желанием британского премьера внести раскол в единую позицию Евросоюза.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае покинет ЕС 31 октября. При этом он заявил, что выступает против «антидемократического соглашения», которое приведет к усилению границы с Ирландской республикой.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Мэй не удалось к этому моменту договориться с Брюсселем.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Жан-Клод Юнкер, Борис Джонсон
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