Госдума поднимет тему ограничения многомиллионных бонусов топ-менеджерам

Вице-спикер Думы указал на недовольство общества этим вопросом и отметил важность справедливого соотношения зарплат во всех сферах экономики

Сергей Неверов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов заявил о необходимости законодательно определить рамки выплат многомиллионных бонусов топ-менеджерам государственных корпораций. Об этом сообщает ТАСС.

«В обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким налоговым дивидендам государственных корпораций. Это тема, которая требует дополнительного обсуждения», — сказал он.

Неверов отметил, что эту тему планируется обсудить в рамках осенней сессии в нескольких профильных комитетах нижней палаты парламента.

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