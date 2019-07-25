Политика , 25 июл, 13:56
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Госдума поднимет тему ограничения многомиллионных бонусов топ-менеджерам
Вице-спикер Думы указал на недовольство общества этим вопросом и отметил важность справедливого соотношения зарплат во всех сферах экономики
Сергей Неверов
Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов заявил о необходимости законодательно определить рамки выплат многомиллионных бонусов топ-менеджерам государственных корпораций. Об этом сообщает ТАСС.
«В обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким налоговым дивидендам государственных корпораций. Это тема, которая требует дополнительного обсуждения», — сказал он.
Неверов отметил, что эту тему планируется обсудить в рамках осенней сессии в нескольких профильных комитетах нижней палаты парламента.
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