Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

Как подсчитало издание, среди 25 крупнейших компаний лидером по выплатам управленцам стал «Норникель», который потратил на вознаграждения почти 7 млрд руб.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes. Издание проанализировало годовые отчеты 100 компаний с самой большой по итогам 2018 года капитализацией, выбрав 25 из них, где топ-менеджмент получил наибольшие выплаты. В подсчетах были учтены зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год, но не учитывались выплаты, рассчитанные исходя из уровня капитализации компании, и доход, полученный топ-менеджерами от владения акциями.

Эти 25 компаний потратили в общей сложности на выплату руководству премий 54,5 млрд руб. Больше всего платили представители нефтегазового сектора (на них пришлось 17,3 млрд руб.), банки (9,6 млрд руб.) и металлургические компании (9,4 млрд руб).

Лидерами по выплате премий управленцам стали: