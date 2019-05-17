Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes. Издание проанализировало годовые отчеты 100 компаний с самой большой по итогам 2018 года капитализацией, выбрав 25 из них, где топ-менеджмент получил наибольшие выплаты. В подсчетах были учтены зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год, но не учитывались выплаты, рассчитанные исходя из уровня капитализации компании, и доход, полученный топ-менеджерами от владения акциями.
Эти 25 компаний потратили в общей сложности на выплату руководству премий 54,5 млрд руб. Больше всего платили представители нефтегазового сектора (на них пришлось 17,3 млрд руб.), банки (9,6 млрд руб.) и металлургические компании (9,4 млрд руб).
Лидерами по выплате премий управленцам стали:
- «Норникель» — 6,8 млрд руб. 23 сотрудникам. Для сравнения, на выплаты за 2017 год было выделено чуть больше 6 млрд руб.;
- Сбербанк — 4,4 млрд руб. 18 сотрудникам. В предшествующем году — 3,9 млрд руб.;
- «Газпром» — 4,3 млрд руб. 17 сотрудникам. Выплаты за 2017-й составили чуть более 4,5 млрд руб.;
- «Роснефть» — чуть больше 4 млрд руб. 17 управленцам. В сравнении с 2017 годом сумма почти не изменилась;
- ВТБ — 3,7 млрд руб. 24 сотрудникам (кроме них вознаграждение получили также некоторые старшие члены управляющего комитета группы, главы глобальных бизнес-линий, информации о точном числе нет). На выплаты за предшествующий год ВТБ потратил 3,8 млрд руб.