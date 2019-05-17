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Бизнес ,  
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Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
Как подсчитало издание, среди 25 крупнейших компаний лидером по выплатам управленцам стал «Норникель», который потратил на вознаграждения почти 7 млрд руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes. Издание проанализировало годовые отчеты 100 компаний с самой большой по итогам 2018 года капитализацией, выбрав 25 из них, где топ-менеджмент получил наибольшие выплаты. В подсчетах были учтены зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год, но не учитывались выплаты, рассчитанные исходя из уровня капитализации компании, и доход, полученный топ-менеджерами от владения акциями.

Эти 25 компаний потратили в общей сложности на выплату руководству премий 54,5 млрд руб. Больше всего платили представители нефтегазового сектора (на них пришлось 17,3 млрд руб.), банки (9,6 млрд руб.) и металлургические компании (9,4 млрд руб).

Лидерами по выплате премий управленцам стали:

  • «Норникель» — 6,8 млрд руб. 23 сотрудникам. Для сравнения, на выплаты за 2017 год было выделено чуть больше 6 млрд руб.;
  • Сбербанк — 4,4 млрд руб. 18 сотрудникам. В предшествующем году — 3,9 млрд руб.;
  • «Газпром» — 4,3 млрд руб. 17 сотрудникам. Выплаты за 2017-й составили чуть более 4,5 млрд руб.;
  • «Роснефть» — чуть больше 4 млрд руб. 17 управленцам. В сравнении с  2017 годом сумма почти не изменилась;
  • ВТБ — 3,7 млрд руб. 24 сотрудникам (кроме них вознаграждение получили также некоторые старшие члены управляющего комитета группы, главы глобальных бизнес-линий, информации о точном числе нет). На выплаты за предшествующий год ВТБ потратил 3,8 млрд руб.

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В список также попала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», заняв 8-е место с суммой 2,5 млрд руб., данные о числе менеджеров, получивших выплаты, не предоставлены. Forbes отмечает, что согласно квартальной отчетности «Мостотреста» на выплаты совету директоров компании по итогам 2018 года было выделено только 91,9 млн руб. Издание указывает, что такую разницу можно объяснить тем, что в отчетности МСФО (где указано 2,5 млрд руб.) учтены также выплаты, полученные руководством дочерних и аффилированных структур. Кроме того, к управленческому персоналу помимо совета директоров и членов правления можно отнести также топ-менеджеров более низкого звена. В «Мостотресте» не ответили на просьбу прокомментировать структуру выплат и число менеджеров, которые их получили.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Forbes, «Норникель», Сбербанк
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