Суд обязал бывшего топ-менеджера «Открытия» выплатить банку 43,5 млн руб.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между банком «ФК Открытие» и бывшим членом совета директоров Татьяной Серебренниковой. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

Согласно ему, Серебренникова должна вернуть банку выплаченную ей премию в размере 43,5 млн руб. в течение пяти рабочих дней.

В своем иске, поданном в арбитраж 23 августа, банк «ФК Открытие» потребовал признать недействительной сделку между Серебренниковой и бывшим руководством банка по выплате ей вознаграждения.

Всего «ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам. В банке заявили, что иски «направлены на возврат незаконно выплаченных менеджерам банка бонусов». Вознаграждения выплатили незадолго до того, как в банке назначили временную администрацию. Тогда, как указали в «ФК Открытие», кредитное учреждение находилось в предбанкротном состоянии.

