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Сердюков рассказал о конкуренции «Ростеха» и «Роскосмоса»
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Сердюков рассказал о конкуренции «Ростеха» и «Роскосмоса»
Политика, 20:25
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Сердюков рассказал о конкуренции «Ростеха» и «Роскосмоса»
Директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков рассказал о соперничестве с «Роскосмосом» в двигателестроении. По словам Сердюкова, «Ростех» готов обсуждать проблемы и ждет встречных инициатив от конкурента
Анатолий Сердюков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

«Ростех» намерен обсудить с новым руководством «Роскосмоса» конкуренцию при работе над двигателями ракет «Союз-2», рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Полная версия интервью будет опубликована в номере газеты РБК за 26 июля и на сайте РБК в четверг.

«Двигатели для первой и второй ступени ракеты «Союз» делает ОДК (АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», входит в «Ростех». — РБК) , а для третьей — Конструкторское бюро химавтоматики. Вопрос в том, что ни они, ни мы до конца не загружены. Эту задачу, конечно, хотелось бы решить», — пояснил Сердюков.

По его словам, топ-менеджеры «Ростеха» готовы обсудить эту проблему с руководством «Роскосмоса». «У нас есть мысли на этот счет, готовы к обсуждению. Ждем встречных инициатив «Роскосмоса», — сказал Сердюков.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса», готова ли госкорпорация участвовать в обсуждении темы, обозначенной Анатолием Сердюковым.

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Трехступенчатый «Союз-2» наряду с «Протоном» является одной из ведущих в мире ракет-носителей. ​В конце июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что проект «Протон» закрывается. «Союз-2» используется для различных непилотируемых запусков в рамках гражданских и военных программ, а также в коммерческих целях. Пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на все типы орбит, говорится на сайте производителя — РКЦ «Прогресс». Стартовая масса ракеты достигает 314 т, максимальная длина — ​46 м.

Двигатели для первой и второй ступеней всего семейства ракет «Союз-2» (РД-107А и РД-108А) делает ПАО «Кузнецов», которое входит в ОДК. Двигатели для третьей ступени (РД-0110 и РД-0124) создает Конструкторское бюро химавтоматики «Роскосмоса».

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По данным СПАРК, выручка ПАО «Кузнецов» за 2017 год составила 9,7 млрд руб., чистый убыток — 2,8 млрд. Данные о финансовых показателях Конструкторского бюро химавтоматики доступны только за 2016 год: выручка — 3,3 млрд руб., убыток — 52,6 млн руб.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая этого года. Анатолий Сердюков ушел с поста министра обороны в ноябре 2012 года. В 2015 году он стал индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех».

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Ростех» , Анатолий Сердюков , «Роскосмос»
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