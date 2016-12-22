Более 150 человек погибли в результате атаки ИГ в Сирии

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили о 156 погибших при атаке боевиков «Исламского государства» на город Эс-Сувейда. Среди жертв — свыше 60 мирных жителей

Фото: Sana / Reuters

Общее число жертв терактов в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе Сирии составило 156 человек. Об этом сообщили в мониторинговой группе по правам человека в Сирии, которая базируется в Лондоне, передает AFP. Ранее правозащитники сообщали о 38 погибших.



Среди погибших — 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавшие на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ), отмечается в сообщении мониторингового центра по правам человека.

В свою очередь, проправительственное радио Sham FM со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции сообщило о 96 погибших и 176 пострадавших, передает Reuters.

Ранее в среду, 25 июля, сообщалось о взрыве в городе Эс-Сувейда, который совершил террорист-смертник. По словам представителя правозащитников, сначала подорвали себя два террориста-смертника — на севере и на востоке города. Третий взрыв произошел в Эс-Сувейде позже. После того как подорвались смертники, члены ИГ ворвались в несколько деревень в окрестностях города и начали убивать жителей в их домах. Государственное сирийское агентство SANA сообщало об атаке террористов-смертников на Эс-Сувейду, но не уточняло число погибших и пострадавших. Агентство отмечает, что атаковавшие боевики были ликвидированы.

Власти провинции Эс-Сувейда утверждают, что в настоящее время на ее территории безопасно.