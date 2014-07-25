МВД Украины завело уголовное дело на Сергея Миронова

Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело в отношении лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова по обвинению в финансировании ополченцев.

лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (Фото: ИТАР-ТАСС)

Ведомство указало, что на сайте «Справедливой России» было размещено обращение лидера самопровозглашенной Луганской народной республики Валерия Болотова со словами благодарности Миронову за гуманитарную помощь и финансовую поддержку.

Речь идет о публикации на сайте СР от 11 июля. В письме на бланке ЛНР, датированном 5 июля, Болотов благодарит Миронова и всех членов партии и выражает «надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу на благо Луганской республики и Российской Федерации».

Украинские правоохранительные органы инициировали уголовное преследование в отношении ряда российских политиков и должностных лиц. Ранее в пятницу стало известно, что МВД Украины открыло уголовное производство против лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Им также вменяют поддержку и финансирование ополченцев.

В МВД предупредили, что если указанные российские политики появятся на территории Украины, то будут арестованы.

На этой неделе фигурантами уголовного дела на Украине стали министр обороны России Сергей Шойгу и основатель инвестиционного фонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев. Шойгу украинские следователи вменяют «организацию участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», Малофееву - пособничество и финансирование этого деяния.

Советник российского президента Сергей Глазьев стал обвиняемым в уголовном деле Службы безопасности Украины за «публичные призывы к развязыванию военного конфликта», руководителю Пограничной службы ФСБ РФ Владимиру Кулишову вменяют финансирование и поддержку терроризма, а также незаконную поставку оружия на территорию Украины.

В свою очередь, в производстве российских правоохранительных органов находятся уголовные дела, по которым проходят чиновники и бизнесмены Украины. Так, обвиняемыми являются министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Им вменяются организация убийства, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, похищение людей. Лидер движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош обвиняется в призывах к экстремистской деятельности и разыскивается Интерполом.

Марина Магай