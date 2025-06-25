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Политика ,  
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Reuters узнал о методах борьбы Киева с «хозяином Африки советских времен»

Киев направил усилия на оказание продовольственной помощи странам Африки, чтобы поднять свою репутацию и по возможности выйти на торговые соглашения, пишет Reuters. Россия обвиняет Украину в поддержке террористов в регионе
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина хочет убедить африканские страны в том, что ее борьба с Россией, «хозяином советских времен», имеет параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма. Об этом заявил Reuters специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

Агентство поговорило с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также с двумя должностными лицами, ответственными за оказание помощи. Также интервью Reuters дали несколько западных дипломатов и аналитиков.

Все они рассказали о стратегии действий Киева в Африке, которая включает поставки помощи малийским беженцам и предложение обучать военных в Мавритании. За счет этого Украина намерена противостоять влиянию России на континенте, пишет Reuters.

Издание отмечает, что в начале российской военной операции многие африканские страны отказались встать на сторону Украины в ООН. Их позицию не изменил рост цен на континенте из-за сокращения экспорта продовольствия и удобрений, связанный с конфликтом на Украине.

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Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Через несколько месяцев Украина представила свою первую стратегию по Африке. Ее цель сводилась к тому, чтобы противостоять «нарративу» России, увеличить объем торговли и инвестиций в регионе. Работу по этому направлению стал курировать Субх.

Усилия Украины по завоеванию расположения африканских стран в основном сосредоточены на поставках продовольствия, пишет Reuters.

«Сохраняя свою роль одного из гарантов продовольственной безопасности мира, Украина может помешать России использовать поставки продовольствия в качестве политического рычага», — заявил в интервью агентству временный поверенный в делах Украины в Мавритании Роман Середа.

По его словам, поставки продовольственной помощи уже улучшили репутацию Киева в глазах мавританцев. Дипломат выразил надежду, что за этим последует расширение торговых связей.

Представитель Всемирной продовольственной программы в Мавритании сообщил Reuters, что небольшая часть украинской помощи поступила малийским беженцам, спасающимся от насилия. Министерство связи страны также подтвердило получение продовольственной помощи.

Среди других получателей помощи, по сведениям Reuters, оказалась Демократическая Республика Конго. Посол Украины Василий Хамянин сообщил агентству, что Киев обсуждает с властями страны долгосрочные соглашения в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Украина намерена бороться с российским влиянием в Африке в том числе за счет расширения дипломатического присутствия, говорил посол страны в Сенегале Юрий Пивоваров. Только с 2022 года Украина открыла на континенте восемь посольств, таким образом, доведя число миссий до 18.

Россия выражала готовность повысить боеспособность Мали, Нигера и Буркина-Фасо, в том числе с помощью подготовки солдат и правоохранителей. Москва обвиняла «бывших колонизаторов и Украину» в поддержке террористов в этом регионе.

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