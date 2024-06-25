Владелицу бара в Петербурге наказали за розовый крест и название коктейля
Владелицу бара S’aint Софи Носкову-Аврамович оштрафовали на 30 тыс. руб. по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Она использовала для оформления заведения католические символы и атрибуты, сообщила глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.
«А также [разместила] символы и атрибуты, сходные с религиозными до степени смешения, декорированные в элементы нерелигиозной или антирелигиозной (антихристианской) эстетики, призванной подчеркнуть недопустимую с христианской точки зрения философию гедонизма и релятивизма», — написала Лебедева.
Речь идет о символе бара — большом четырехконечном неоновом кресте розового цвета. В барном меню использовались христианские символы и образы, изображения Божией Матери, Святого Грааля, распятого Иисуса Христа и символы причастия для рекламы алкогольных напитков. Как рассказали в пресс-службе, демонстрация этих предметов посетителям бара являлось «явным неуважением к обществу», владелица «унизила и оскорбила религиозные чувства верующих граждан, в том числе гражданина Д., который обозрев декорации, испытал нравственные страдания».
Носкова-Абрамович объяснила, что проходит катехизацию (процесс перехода в католицизм) и таким образом проявляла любовь к Богу. Она признала вину, рассказали в пресс-службе судов.
Девушке грозило по этой статье (ч.1 ст.148 УК) до года лишения свободы.
S’aint в конце января посетили десятки активистов «Русской народной дружины», они опубликовали отчет о рейде на YouTube, который назвали «Бойцы закрывают дьявольские бары Петербурга». Активисты возмутились оформлением и вызвали полицию. «Здесь собрались люди, ветераны СВО, которым это не нравится», — заявил один из участников визита менеджеру бара. Другой активист спросил у бармена его мнение, «долго ли он проживет» после этого, и не хочет ли тот «очнуться в Чечне, чтобы сын Кадырова там бил в кадре».
Судя по видеозаписи, в меню присутствовали напитки «Кровь Иисуса», «Отче наш».
На следующий день администрация бара написала на странице во «ВКонтакте», что из-за «травли и угроз в наш личный адрес Рубинштейна сегодня не работает», а впоследствии закрыло аккаунт. Запись осталась в интернет-архиве.
Руководство бара объяснило, что оформление основывалось на образах сериалов «Молодой Папа» и «Новый Папа», который не запрещен в России и доступен в онлайн-кинотеатрах. Христианская стилистика бара была выбрана для приобщения молодежи к этим ценностям, а не причинениям им ущерба, S’aint«не оскорбляет лик Христа и не проповедует Сатану».
Как следует из сервиса «Яндекс.Карты», в оформлении зала действительно был использован образ Джуда Лоу из сериала «Молодой Папа».
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