Производитель дробовиков заявил, что НАТО использует их против БПЛА

Интерес к дробовикам в качестве средства борьбы с дронами растет на фоне конфликта на Украине. В Benelli Armi полагают, что преимуществом такого оружия является простота его эксплуатации

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НАТО стало изучать опыт применения стрелкового оружия для борьбы с небольшими дронами (БПЛА), сообщил Defence News руководитель отдела продаж подразделения итальянского производителя вооружений Benelli Armi (принадлежит Beretta Holding) Мауро Делла Костанца на выставке Eurosatory.

«Использование различных типов оружия в этом качестве на Украине ускорило спрос на наши дробовики, которые будут продаваться в модификации для борьбы с дронами. Мы получили много запросов на информацию по этому поводу от НАТО», — рассказал он.

Международная выставка обороны и безопасности Eurosatory прошла в Париже 17-21 июня. Это одна из крупнейших в мире экспозиций военной техники и оборонной промышленности.

Это изменение спроса происходит на фоне конфликта, в котором российские и украинские силы все больше применяют стрелковое оружие против дронов, пишут в Defence News.

Benelli Armi поставляет в числе прочего дробовики и специальные боеприпасы против дронов, которые уже используются во французских и итальянских войсках. Тип стрелкового патрона, получивший обозначение ALDA, предназначен для поражения движущихся целей, в том числе небольших дронов весом менее 25 кг, на расстоянии от 80 до 120 м. Однако Defence News пишут, что для подавления БПЛА, которые переносят взрывные устройства, такое оружие вряд ли окажется эффективным.

Костанца пояснил, что растущий интерес к использованию дробовиков для нейтрализации низколетящих целей связан с простотой эксплуатации и экономической целесообразностью такого оружия.

«Надо учитывать размер этих дронов и высокую цену более сложных средств противодействия, используемых для их сбивания, ведь дробовик с 1000 патронов ALDA стоит максимум три тысячи евро», — уточнил он.

Еще одним производителем подобного оружия является бельгийская оружейная группа FN Herstal. Ее представитель сообщил Defense News, что компания начала испытания таких систем еще несколько лет назад, а конфликт повысил на них спрос.

Ранее глава британского подразделения французской оборонной компании Thales Алекс Крессвелл рассказал FT, что еще одно новое средство против БПЛА «довольно скоро» будет готово к использованию. Оно представляет собой радиочастотное оружие направленной энергии (radio frequency directed energy weapon, RFDEW), которое способно подавить связь нескольких дронов одновременно. Сейчас оно проходит испытания в британской армии.