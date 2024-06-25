Чем Джулиан Ассанж заплатил за свое освобождение из тюрьмы Белмарш

Чем Джулиан Ассанж заплатил за свое освобождение из тюрьмы БелмаршОснователь WikiLeaks заключил сделку с Минюстом США
Утром 24 июня Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш; известно об этом стало лишь на следующий день. «Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобожден в аэропорту Станстед, где сел в самолет и вылетел из Великобритании», — говорится в заявлении основанной Ассанжем компании WikiLeaks.
Видимо, борт с Ассанжем отправился на Северные Марианские острова, расположенные неподалеку от родной для него Австралии и имеющие статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов. Там 26 июня в 9:00 по местному времени (2:00 мск) состоится судебное слушание, на котором федеральный судья одобрит сделку Ассанжа со следствием. Как ожидается, основатель WikiLeaks признает себя виновным и будет формально освобожден. Обе процедуры решено провести в рамках одного заседания из-за нежелания Ассанжа въезжать на территорию континентальной части США, сообщает CNN.
В чем обвиняется Ассанж
Интернет-ресурс WikiLeaks, основанный Ассанжем в 2006 году с командой единомышленников, в которую входили в том числе высокопрофессиональные хакеры, специализировался на публикации документов различной степени конфиденциальности, переданных анонимными источниками или полученных в результате утечки данных или взлома ведомственных компьютерных сетей. Первые публикации касались африканских стран, но уже в 2007 году на сайте были размещены служебные инструкции для персонала секретной американской тюрьмы в Гуантанамо (Куба), где власти США содержали подозреваемых в терроризме, нередко подвергая их пыткам.
Международную известность WikiLeaks, главным редактором которого Ассанж был в 2006–2018 годах, получила после публикации в апреле 2010 года видеоролика под названием «Сопутствующее убийство». Это была запись, как экипаж американского боевого вертолета Apache летом 2007 года наносит в Багдаде удар по двум журналистам Reuters, которых сопровождала группа вооруженных мужчин; пилоты, как следовало из их переговоров, приняли фотоаппараты за гранатометы. Когда одного из раненых корреспондентов попытались спасти люди из проезжавшего мимо фургона, был нанесен повторный удар — всего погибли 18 человек, в том числе и находившиеся в автомобиле дети. Затем WikiLeaks обнародовала огромные объемы информации различной степени секретности, касающейся действий американских военных в Ираке и Афганистане, а также служебную переписку Госдепартамента со своими сотрудниками в разных странах.
В августе 2010 года прокуратура Швеции выдала международный ордер на арест Ассанжа по обвинению в сексуальном насилии. Основатель WikiLeaks, который находился в Лондоне, настаивал на невиновности и связывал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. В мае 2012 года Верховный суд Великобритании постановил экстрадировать его в Швецию, и тогда Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил убежище и находился следующие семь лет. Впоследствии рабочая группа ООН признала вынужденное нахождение в дипмиссии «произвольным лишением свободы» со стороны британских и шведских властей, а шведская прокуратура отказалась от преследования Ассанжа.
В 2018 году Минюст США предъявил Ассанжу обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома. По версии следствия, в 2010 году он согласился помочь американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу, занимавшемуся анализом разведывательных данных и передавшему WikiLeaks запись «Сопутствующего убийства», взломать пароли на компьютерах Министерства обороны США, подключенных к системе секретного протокола правительственной сети Соединенных Штатов (SIPRNet). В конце мая 2010 года Мэннинг был задержан, и в августе 2013 года военный трибунал приговорил его к 35 года заключения за разглашение секретных данных. Вскоре после приговора Мэннинг совершил трансгендерный переход, сменив имя на Челси.
В апреле 2019 года посольство Эквадора отозвало предоставленное Ассанжу дипломатическое убежище, и лондонская полиция, действуя по запросу США, задержала его в здании посольства. Основателя WikiLeaks также обвинили в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году и поместили в тюрьму максимально строгого режима Белмарш.
В мае 2019 года к обвинениям против Ассанжа добавили еще 17 пунктов — за нарушение закона о шпионаже от 1917 года. По данным Минюста США, Ассанж и WikiLeaks пытались заполучить секретную информацию Соединенных Штатов с конца 2009 года и откликнувшийся на их запрос Мэннинг предоставил им в общей сложности около 90 тыс. отчетов «о важных событиях в Афганистане», 400 тыс. отчетов о «важных событиях в Ираке», 800 аналитических записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тыс. телеграмм Госдепартамента США. Ассанжа также обвинили в незаконной публикации имен секретных источников американских дипломатов по всему миру. В случае обвинительного приговора в США ему грозило до 125 лет за решеткой.
Какую сделку основатель WikiLeaks заключил со следствием
В рамках сделки со следствием Ассанж согласился признать себя виновным лишь в одном преступлении, «связанном с законом о шпионаже, и получении и разглашении информации о национальной обороне», сообщила его супруга Стелла. По этому пункту Минюст США запросит заключение сроком пять лет и два месяца — именно столько основатель WikiLeaks уже отбыл в Белмарше. После утверждения сделки американским федеральным судьей Ассанж должен быть незамедлительно освобожден.
Полностью детали сделки с Минюстом США будут обнародованы лишь после этого. Адвокаты Ассанжа также заявили, что будут добиваться помилования издателя WikiLeaks (эту должность он занимает с 2018 года), поскольку частичное признание вины по делу о шпионаже вызывает «очень серьезное беспокойство» у журналистов по всему миру. Как ожидается, после завершения всех формальностей Ассанж, которому сейчас уже 52 года, отправится в Австралию, где воссоединится с супругой Стеллой и сыновьями Габриэлем и Максом, которые родились, пока он жил в эквадорском посольстве.
Продолжит ли Ассанж заниматься журналистской деятельностью и работать в WikiLeaks, не уточняется. За 12 лет, проведенных в посольстве Эквадора, а затем в Белмарше, у него возникли проблемы с психическим и физическим здоровьем — настолько серьезные, что еще в 2019 году 60 медиков подписали открытое письмо, в котором выразили опасения, что он погибнет за решеткой. На борту, вылетевшем из Великобритании, Ассанжа сопровождал медик.
Как в США и мире отреагировали на освобождение Ассанжа
Новости о сделке с американским правосудием вызвали смешанную реакцию в Соединенных Штатах. Бывший вице-президент Майк Пенс раскритиковал Минюст США, назвав его действия судебной ошибкой и постыдным поступком в отношении «службы и самопожертвования мужчин и женщин из наших вооруженных сил и их семей». «Джулиан Ассанж подвергал опасности жизни наших военнослужащих во время войны и должен был быть привлечен к ответственности по всей строгости закона. <...> Не должно быть никаких сделок о признании вины, чтобы избежать тюрьмы для тех, кто угрожает безопасности наших вооруженных сил или национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил республиканец.
Его однопартиец, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, напротив, назвала случившееся отличной новостью, поскольку Ассанж подвергся уголовному преследованию за журналистскую деятельность. Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст сказал, что годами боролся и молился за освобождение Ассанжа. «Он также должен быть немедленно помилован, потому что не совершил никакого преступления. Он просто разоблачил варварские преступления американской империи», — написал он.
В Белом доме не стали давать никаких оценок происшедшему, лишь сообщили о непричастности к сделке Ассанжа со следствием. «Это было независимое решение, принятое Министерством юстиции», — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в понедельник вечером.
Британские власти также пока не выступили с официальной реакцией, но в Королевской прокурорской службе Великобритании выразили гордость работой отдела экстрадиций по делу Ассанжа. «Он действовал квалифицированно, под пристальным вниманием международного сообщества, предоставляя юридические консультации как шведским, так и американским властям», — заявили в ведомстве. А бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин вообще назвал пребывание Ассанжа в тюрьме Белмарш «гротескной ошибкой правосудия». «Никогда не прекращайте бороться за правду. Никогда не теряйте надежды. Никогда, никогда не сдавайтесь», — написал он.
Освобождение Ассанжа приветствовали президенты Колумбии и Мексики Густаво Петро и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также бывший лидер Эквадора Ленин Морено, который в 2019 году принял решение о лишении журналиста дипломатического убежища и выдаче британским правоохранительным органам.
Сделка Ассанжа со следствием стала возможна в том числе благодаря давлению властей Австралии и премьер-министра страны Энтони Альбанезе, который обсуждал дело лично с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, рассказала глава МИД Австралии Пенни Вонг. Сам глава правительства отреагировал на известия о скором освобождении основателя WikiLeaks довольно сдержанно. «Независимо от мнения людей о мистере Ассанже и его деятельности дело тянется слишком долго. Его дальнейшее заключение ничего не даст, и мы хотим, чтобы он вернулся домой в Австралию», — заявил Альбанезе.
Освобождение основателя WikiLeaks поприветствовал ряд международных правозащитных организаций, включая базирующийся в США Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ). «Джулиан Ассанж столкнулся с судебным преследованием, которое имело серьезные последствия для журналистов и свободы прессы во всем мире», — заявила генеральный директор организации Джоди Гинзберг.
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