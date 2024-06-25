Обвинившая Ассанжа в изнасиловании феминистка попросила похвалить ее
Шведская феминистка Анна Ардин, обвинившая основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, заявила, что рада его освобождению. Об этом она написала в социальной сети X.
Женщина поинтересовалась, могут ли ее похвалить читатели, которые ранее регулярно ругали ее, когда с Ассанжем случалось что-то плохое. «Если оставить шутки, у меня здесь нет власти, но я рада, что он вышел, и надеюсь, что он будет бороться за транспарентность и права человека, не насилуя женщин», — написала Ардин.
В 2010 году против Ассанжа в Швеции было возбуждено уголовное дело по заявлению Ардин, которая обвинила его в незащищенном сексе с ней, несмотря на просьбы надеть презерватив. По шведскому законодательству это приравнивается к изнасилованию.
В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.
Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш в понедельник, 24 июня, и позднее на этой неделе предстанет перед федеральным судом США на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин). Активист заключил с Минюстом США сделку, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу.
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