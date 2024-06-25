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Военная операция на Украине ,  
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СК раскрыл детали атаки Patriot на Ил-76 с пленными

СК: Ил-76 в Белгородской области сбили ВСУ из комплекса Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
По информации следствия, украинская сторона отдала приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 украинских военнопленных. Российский Ил-76 потерпел крушение 24 января, на его борту находились 74 человека, все они погибли
Фото: СК России
Фото: СК России

СК раскрыл детали атаки Patriot на Ил-76 с пленными
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) причастны к атаке на российский самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, в рамках уголовного дела собран комплекс доказательств, который подтверждает это.

24 января был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей по результатам договоренностей с украинской стороной, а руководство Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ достоверно знало об этом, подчеркивают в СК. Но тем не менее украинская сторона отдала приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 граждан Украины.

Воздушное судно в момент атаки было в технически исправном состоянии — все системы работали в штатном режиме, что подтверждается данными расшифровки бортового самописца.

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СК пишет, что на месте крушения обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой комплекса Patriot. Поражающий элемент ракеты также был найден в теле одного из погибших. Комплексные взрывотехнические экспертизы подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет комплекса Patriot американского производства.

Анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения показал, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тыс. м, а вторая — не достигла цели и самоликвидировалась. Следствие установило, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.

У следствия есть сведения, у каких подразделений ВСУ есть на вооружении соответствующие ракетные комплексы. Работа по установлению должностных лиц, которые причастны к организации атаки на самолет, для последующего привлечения их к уголовной ответственности продолжается, сообщили в СК.

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Вид на место крушения самолета

24 января около 11:15 мск был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. В самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

Минобороны заявляло, что атаку совершили ВСУ с территории Харьковской области из села Липцы. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет, подчеркивали в ведомстве. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена военнопленных.

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Георгий Смирнов
Ил-76 авиакатастрофа Следственный комитет
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