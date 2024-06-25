Два человека пострадали при атаке шести дронов севернее Белгорода

Два человека пострадали при атаке шести дронов в Строителе к северу от Белгорода

За ночь регион подвергся минимум трем атакам с воздуха, пострадали четыре человека. В Яковлевском городском округе к северу от Белгорода была совершена атака с помощью шести беспилотников ВСУ

Последствия атаки дронов в Строителе (Фото: vvgladkov / Telegram)

В городе Строитель к северу от Белгорода два человека пострадали при атаке дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, этот Яковлевский городской округ, в состав которого входит Строитель, был атакован шестью дронами ВСУ.

«У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ», — рассказал он.

В Строителе есть повреждения квартир в двух многоэтажках, в одной полностью разрушен балкон. Также последствия зафиксированы в близлежащем селе Быковка: там повреждены два частных дома и два автомобиля, добавил губернатор.

От Белгорода до Строителя — менее 20 км к северу по трассе М-2.

Для Белгородской области это была третья за ночь атака. Около 23:00 24 июня в регионе начала действовать опасность атаки дронов, ее отменили в 1:40. Около 0:50 был запущен сигнал ракетной опасности, спустя полчаса его отменили. Примерно в 3:50 снова был введен режим опасности атаки беспилотников, к 5:40 он продолжал действовать.

Как рассказал Гладков около 1:00, Белгород подвергся массированной атаке дронов, пострадала женщина, ее госпитализировали. В городе были повреждены четыре многоквартирных дома, в четырех квартирах выбиты окна, еще одна многоэтажка была повреждена в поселке Северный (он расположен между Белгородом и Строителем).

Через час глава региона рассказал, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Стало известно о еще одном пострадавшем — мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Были зафиксированы повреждения остекления в одной квартире и в автосалоне и другие последствия.