Два человека пострадали при атаке шести дронов севернее Белгорода
В городе Строитель к северу от Белгорода два человека пострадали при атаке дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, этот Яковлевский городской округ, в состав которого входит Строитель, был атакован шестью дронами ВСУ.
«У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ», — рассказал он.
В Строителе есть повреждения квартир в двух многоэтажках, в одной полностью разрушен балкон. Также последствия зафиксированы в близлежащем селе Быковка: там повреждены два частных дома и два автомобиля, добавил губернатор.
От Белгорода до Строителя — менее 20 км к северу по трассе М-2.
Для Белгородской области это была третья за ночь атака. Около 23:00 24 июня в регионе начала действовать опасность атаки дронов, ее отменили в 1:40. Около 0:50 был запущен сигнал ракетной опасности, спустя полчаса его отменили. Примерно в 3:50 снова был введен режим опасности атаки беспилотников, к 5:40 он продолжал действовать.
Как рассказал Гладков около 1:00, Белгород подвергся массированной атаке дронов, пострадала женщина, ее госпитализировали. В городе были повреждены четыре многоквартирных дома, в четырех квартирах выбиты окна, еще одна многоэтажка была повреждена в поселке Северный (он расположен между Белгородом и Строителем).
Через час глава региона рассказал, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Стало известно о еще одном пострадавшем — мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Были зафиксированы повреждения остекления в одной квартире и в автосалоне и другие последствия.
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