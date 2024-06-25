Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Российского университета спецназа (РУС) Байбетару Вайханову, руководитель Чечни Рамзан Кадыров в ответ призвал сотрудников спецслужбы выдвигаться за Вайхановым в республику.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал Кадыров в телеграм-канале.

На Украине Вайханову вменяют ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК страны (пособничество в ведении агрессивной войны). Обвинения связаны с тем, что на базе университета прошли подготовку десятки тысяч военных, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, заявили в СБУ.

РУС, расположенный в Гудермесе, носит имя Владимира Путина. В учебном заведении предлагают различные виды курсов военной подготовки, в том числе специализированные (например, по определенному виду вооружений).

В апреле Кадыров привел данные, согласно которым в зону военной операции из Чечни направили почти 42 тыс. бойцов, из них свыше 17 тыс. добровольцев. «Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа», — отмечал он.