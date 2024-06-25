 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа

Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова
Сюжет
Военная операция на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Российского университета спецназа (РУС) Байбетару Вайханову, руководитель Чечни Рамзан Кадыров в ответ призвал сотрудников спецслужбы выдвигаться за Вайхановым в республику.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал Кадыров в телеграм-канале.

На Украине Вайханову вменяют ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК страны (пособничество в ведении агрессивной войны). Обвинения связаны с тем, что на базе университета прошли подготовку десятки тысяч военных, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, заявили в СБУ.

В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина
Экономика
Фото:Christoph Soeder / Dpa / Global Look Press

РУС, расположенный в Гудермесе, носит имя Владимира Путина. В учебном заведении предлагают различные виды курсов военной подготовки, в том числе специализированные (например, по определенному виду вооружений).

В апреле Кадыров привел данные, согласно которым в зону военной операции из Чечни направили почти 42 тыс. бойцов, из них свыше 17 тыс. добровольцев. «Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа», — отмечал он.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Персоны
Чечня Рамзан Кадыров спецназ СБУ
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
«Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны
Политика
Зеленский ответил на слова Кадырова о взятии села в Сумской области
Политика
Кадыров сообщил о взятии под контроль Рыжевки в Сумской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов Политика, 04:56
Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы Общество, 04:45
МВД рассказало о поступке полицейского во время теракта в Дагестане Общество, 04:38
«Известия» узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане Общество, 04:13
Еще одна африканская страна подписала декларацию саммита по Украине Политика, 03:58
Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы университета спецназа Политика, 03:42
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ Общество, 03:32
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа Политика, 03:12
Административное здание предприятия в Шебекино сгорело после атаки ВСУ Политика, 02:55
Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме при фотографировании Политика, 02:36
Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным Политика, 02:23
Гладков рассказал об отражении второй за ночь атаки на Белгород Политика, 02:06
Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры Спорт, 02:03
Небензя назвал несомненной причастность США к атаке на Севастополь Политика, 01:54