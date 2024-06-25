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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде прозвучали взрывы на фоне опасности атаки беспилотников

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Военная операция на Украине
Опасность атаки БПЛА в регионе объявили после 23:00, режим также действует в Курской и Воронежской областях. После полуночи в Белгородской области объявили и ракетную опасность
Укрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

В Белгороде были слышны несколько взрывов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов.

В регионе около 23:00 была объявлена опасность атаки дронов. Такой же режим действует в соседних Курской и Воронежской областях.

Около 0:20 в Белгородской области также был запущен сигнал ракетной опасности. Через пять минут его отменили.

За день 24 июня, по данным Минобороны, в Белгородской области средства ПВО сбили два беспилотника.

Гладков сообщил об атаках дронов на пять белгородских сел и хутор
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал о нескольких атаках дронов различного типа в тот же день в регионе. Так, в районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, его водитель получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и был госпитализирован. В Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, он был частично разрушен. Никто не пострадал.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгород Белгородская область беспилотники взрывы
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