В Белгороде прозвучали взрывы на фоне опасности атаки беспилотников
В Белгороде были слышны несколько взрывов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов.
В регионе около 23:00 была объявлена опасность атаки дронов. Такой же режим действует в соседних Курской и Воронежской областях.
Около 0:20 в Белгородской области также был запущен сигнал ракетной опасности. Через пять минут его отменили.
За день 24 июня, по данным Минобороны, в Белгородской области средства ПВО сбили два беспилотника.
Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал о нескольких атаках дронов различного типа в тот же день в регионе. Так, в районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, его водитель получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и был госпитализирован. В Борисовском районе в хуторе Климовое беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, он был частично разрушен. Никто не пострадал.
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